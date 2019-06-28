Почеттино: "Не я контролирую трансферы в "Тоттенхэме", а президент клуба"

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Почеттино: "Не я контролирую трансферы в "Тоттенхэме", а президент клуба"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какие планы у клуба на летнее трансферное окно. Об этом информирует Catalunya Radio.

"Нужно обязательно усилить команду к следующему сезона. Последние два года мы не делали дорогостоящих покупок и смогли сэкономить достаточно денег. 

"В "Тоттенхэме", "Челси" и "Арсенале" не тренеры решают кого приобрести в команду, а президенты, в нашем случае выбор делает Дэниэл Леви", - сказал Почеттино. 

В сезоне-2018/19 "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0:2), а также занял 4 место в турнирной таблице АПЛ. 

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Месси: "В Тоттенхэме", "Челси" и "Арсенале" не тренеры решают кого приобрести в команду, а президенты, в нашем случае выбор делает инопланетный гений"

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