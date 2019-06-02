Почеттино: "Не жалею, что выпустил Кейна в основе на финал Лиги Чемпионов"

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Почеттино: "Не жалею, что выпустил Кейна в основе на финал Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что он не сожалеет о своем решении выпустить форварда Харри Кейна в основном составе в финальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (0:2).

"Это было не эмоциональное, а продуманное решение. Кейн не забил, но я принял решение, основываясь на аналитике. Не жалею, что выпустил его на поле", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Стоит отметить, что в матче с "Ливерпулем" форвард навес всего один удар по воротам соперника.

В завершившемся сезоне 25-летний Кейн провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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