Почеттино не знает сроков восстановления Рамоса

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино сказал, что все еще не осведомлен о сроках восстановления испанского футболиста Серхио Рамоса.

"Мы следим за прогрессом Серхио день за днем. Надеемся, что он вернется как можно скорее, но в данный момент мы не можем точно сказать, когда это произойдет", — цитирует Почеттино L'Equipe.

Напомним, что Рамос стал футболистом ПСЖ на правах свободного агента в июле 2021 года, до этого испанец играл за мадридский "Реал".

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