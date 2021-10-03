Почеттино не знает сроков восстановления Рамоса

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Почеттино не знает сроков восстановления РамосаФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино сказал, что все еще не осведомлен о сроках восстановления испанского футболиста Серхио Рамоса.

"Мы следим за прогрессом Серхио день за днем. Надеемся, что он вернется как можно скорее, но в данный момент мы не можем точно сказать, когда это произойдет", — цитирует Почеттино L'Equipe.

Напомним, что Рамос стал футболистом ПСЖ на правах свободного агента в июле 2021 года, до этого испанец играл за мадридский "Реал".

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