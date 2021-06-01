Почеттино недоволен профессионализмом руководства "ПСЖ"

Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Как сообщает Le Parisen, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино недоволен тем, как в клубе организована работа.

По информации источника, тренер разочарован тем, как в "ПСЖ" выстроена работа. Он ожидал большего профессионализма от руководства.

Ранее спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил, что клуб доволен работой Почеттино.

В прошедшем сезоне парижане заняли в Лиге 1 второе место и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. "ПСЖ" выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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