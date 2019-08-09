Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что он недоволен тем, что летнее трансферное окно так рано закрывается. Об этом информирует BBC.

Напомним, с 8 августа в АПЛ нельзя покупать футболистов.

"У нас не очень хорошее положение по сравнению с другими клубами Европы. У них есть еще 20 дней на на работу. А это хорошее преимущество", - сказа Почеттино.

Напомним, завтра, 10 августа "Тоттенхэм" сыграет с "Астон Виллой" в рамках 1-го тура чемпионата Англии.

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