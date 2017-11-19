Почеттино недоволен судейством в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после матча 12-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Во время первого гола был офсайд. Возможно, он был, когда соперник забивал и второй. Незначительные детали были против нас, и это не позволило нам победить. Но я очень горжусь усилиями футболистов. Была равная игра с точки зрения ударов по воротам и мимо ворот, а также владения мячом" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

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