Почеттино: "Нельзя говорить игроку, что он дерьмо"

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Почеттино: "Нельзя говорить игроку, что он дерьмо"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о бессмысленности жёсткой критики в адрес футболистов.

"Нельзя говорить игроку, что он дерьмо. Этим ему не поможешь. Необходимо делить ответственность. Сейчас команда потеряла уверенность. Мы разговариваем с футболистами и говорим им о том, что, хоть мы и проиграли из-за ошибок, нам стоит попытаться забыть о них.

В "Тоттехэме" всё строится на командной работе. Мы страдали после двух разгромных поражений, но нужно думать о будущем. Нам необходимо восстановиться на эмоциональном уровне. Чтобы быть на вершине, нужно этому соответствовать", - приводит слова Почеттино Daily Mail.

По итогам восьми туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Чемпионов "шпоры" набрали 1 очко в двух матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Нельзя говорить игроку, что он дерьмо. Этим ему не поможешь. Необходимо делить ответственность. В "УЕФАлоне" всё строится на командной работе. Мы страдали после трех разгромных поражений, но нужно думать о будущем. Нам необходимо восстановиться на эмоциональном уровне. Чтобы быть на вершине, нужно этому соответствовать", - приводит слова Инфантино Daily Mail.

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