Почеттино неутешительно высказался о результатах "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после проигрыша в матче с "Бернли" (1:2) рассказал, что думает о чемпионской гонке команды. Об этом сообщает ESPN.

"Чтобы бороться за титул, мы должны побеждать. Поражение неприемлемо. Если проигрываешь, нельзя просто сказать: "Мы - настоящие претенденты".

В последних встречах нам необходимо быть сильнее, чтобы доминировать. Мы хорошая команда, однако этого недостаточно", - сказал Почеттино.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов.

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