Почеттино: "Ничья с "Рочдейлом" это магия Кубка Англии"

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Почеттино: "Ничья с "Рочдейлом" это магия Кубка Англии"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с "Рочдейлом" (2:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Ничья с "Рочдейлом" это магия Кубка Англии. У нас еще будет шанс пройти в четвертьфинал. Я был уверен, что гол Кейна в концовке не был победным. В подобных матчах такое случается. Меня не удивила игра соперника. Кубок Англии отличается от других турниров. В предыдущей стадии "Ньюпорт" показал фантастическую игру. А после матча с нами они проиграли в своей лиге со счетом 0:5", - приводит слова Почеттино BBC.

Таким образом "Тоттенхэм" и "Рочдейл" сыграют в переигровке на "Уэмбли".

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