Почеттино: "Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались"

Фото: инстаграм Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о результате матча с "Брюгге" (1:1).

"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка были успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней. Нам необходимо было быть более стабильными, мы сделали слишком много ошибок, нам необходимо было быть более гибкими в игре. Я доволен усилиями команды.

Вечер не лучший, однако мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше", - приводит слова Почеттино Le Figaro.

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