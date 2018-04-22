Почеттино: "Нужно всё осмыслить и двигаться дальше"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Англии.

"Каждое поражение - это неудача, которую сложно принять. Естественно, мы разочарованы тем, что вылетели и не смогли пробиться в финал. "Тоттенхэм" сражался, но этого было недостаточно для победы. Мы доминировали в первом тайме и были намного лучше "Манчестер Юнайтед". Соперник очень глубоко и надёжно оборонялся. Теперь нужно всё осмыслить и двигаться дальше. Необходимо постараться завершить сезон в первой четвёрке" - приводит слова Почеттино BBC.

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