Почеттино: "Нужно всё осмыслить и двигаться дальше"

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Почеттино: "Нужно всё осмыслить и двигаться дальше"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Англии.

"Каждое поражение - это неудача, которую сложно принять. Естественно, мы разочарованы тем, что вылетели и не смогли пробиться в финал. "Тоттенхэм" сражался, но этого было недостаточно для победы. Мы доминировали в первом тайме и были намного лучше "Манчестер Юнайтед". Соперник очень глубоко и надёжно оборонялся. Теперь нужно всё осмыслить и двигаться дальше. Необходимо постараться завершить сезон в первой четвёрке" - приводит слова Почеттино BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
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