Почеттино - о финале "Игры престолов": "Кажется, что его делали так: "Нам нужно заканчивать, как нам это сделать?"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о последнем сезоне "Игры престолов". Об этом пишет talkSPORT.

"Я был так разочарован. Меня так расстроила предпоследняя серия. Сериал был невероятный, но последний сезон... Кажется, что его делали так: "Нам нужно заканчивать, как нам это сделать?"

Полная бессмыслица! Никакого здравого смысла. Думаю, мы все это чувствуем. Все были недовольны", - сказал Почеттино.

Ранее российский игрок Артем Дзюба также высказался о мировом сериале.

Не пропустите: Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" является лучшим клубом в мире| http://soccernews.ru