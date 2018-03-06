Почеттино о матче с "Ювентусом": "Тоттенхэм" готов к борьбе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"У нас появилась прекрасная возможность выйти в следующий раунд турнира. "Тоттенхэм" готов к борьбе и готов получать от этого удовольствие. Завтра мы постараемся насладиться футболом. Мы будем играть против одной из сильнейших команд Европы. Но у нас храбрые футболисты, нацеленные на позитив и любящие отвечать на вызовы. Это будет огромное испытание. Нас ждёт фантастический поединок" - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2.

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