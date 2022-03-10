Почеттино - о судействе в матче с "Реалом": "Это позор!"

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино подверг критике работу бригады арбитров во главе с Данни Маккели, которые обслуживали ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, что парижане потерпели поражение со счётом 1:3 и вылетели из турнира.

"Это позор! На Доннарумме был фол. Нельзя молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году", - цитирует Почеттино RMC Sport.

Аргентинский тренер указал на эпизод с первым голом Карима Бензема. Француз перед взятием ворот прессинговал Джанлуиджи Доннарумму и между ними произошел контакт.

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