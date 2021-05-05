Почеттино обратился к УЕФА из-за оскорбления игроков ПСЖ арбитром матча с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что арбитр Бьорн Куйперс оскорблял игроков его команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:2).
"Мои футболисты рассказали об этом. Вы же понимаете, что их словам стоит верить. Безусловно, самое важное то, что мы не смогли выйти в финал. Но если арбитр действительно оскорблял игроков, то УЕФА, возможно, стоит провести расследование", – приводит слова Почеттино Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Куйперс оскорбил полузащитников "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти и Леандро Паредеса.
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