Почеттино обвинил руководство "Ювентуса" в давлении на арбитра

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о попытках давления на судью со стороны "Ювентуса".

"Перед игрой возле арбитра я видел Андреа Аньелли, а после - Беппе Маротту. В перерыве они оба пытались давить на поляка Шимона Марциняка. Возможно, это помогло "Ювентусу" добиться успеха. Теперь мы тоже будем думать, что происходит за пределами поля" - приводит слова Почеттино Telegraph.

Отметим, что Аньелли и Маротта являются президентом и генеральным директором "Ювентуса".

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