Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с "Лионом"

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Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с "Лионом"

Фото твиттер Лиги чемпионов

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, почему нападающий Килиан Мбаппе был заменён в середине второго тайма матча 30-го тура Лиги 1 против "Лиона" (4:2).

"Это была мера предосторожности. Он получил удар. А в первом тайме Килиан подвернул лодыжку", - цитирует тренера парижан Goal.com.

Напомним, что звёздный француз покинул поле на 70-й минуте. Уходя с газона, он заметно хромал.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 36 матчей, забил 30 голов и сделал 9 ассистов.

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