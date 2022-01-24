Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с "Реймсом"

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, почему он заменил нападающего Килиана Мбаппе во время игры 22-го тура Лиги 1 против "Реймса" (4:0).

Звёздный француз покинул поле на 77-й минуте, уступив место Юлиану Дракслеру.

"После часа игры Килиан немного устал, ему не хватало ритма. Поэтому мы решили его заменить, чтобы не рисковать", - цитирует Почеттино L'Еquipe.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 28 матчей, забил 19 голов и сделал 16 ассистов.

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