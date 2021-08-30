Почеттино оценил дебют Месси за ПСЖ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 4-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (2:0).
"Первые касания Лео придали уверенность команде. Даже для футболиста уровня Месси важно хорошо дебютировать. Он хорошо сыграл, хотя пока далек от своей лучшей формы. Лео будет в порядке после паузы на матчи сборных", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, что 34-летний Месси вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.
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