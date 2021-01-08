Почеттино оценил игру Мбаппе
Новый тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе.
"Безусловно, я доволен его игрой, однако ему есть куда расти. Думаю, он тоже хочет играть гораздо лучше. Впрочем, прибавлять необходимо всей команде", - приводит слова Почеттино Marca.
Контракт Мбаппе с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Напомним, что в его услугах заинтересован "Реал".
В текущем сезоне на счету 22-летнего француза 14 голов и 7 ассистов в 19 играх.
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