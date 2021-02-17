Почеттино оценил игру Мбаппе в матче с "Барселоной"
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре нападающего команды Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1).
"На тренировке перед матчем он спросил у меня, сколько раз я побеждал "Барселону" на "Камп Ноу". "Один раз", - сказал я ему. Килиан ответил: "Завтра вы выиграете второй раз". Мбаппе является одним из лучших футболистов в мире, несмотря на свой возраст. Он делает невероятные вещи на поле, но нам не стоит витать в облаках", - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: Гризманн высказался об игре Мбаппе в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов
-
"Школу я закончил девственником". Уткин рассказал о жизни в 90-х
-
Мбаппе - третий футболист, сделавший хет-трик в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов
-
Почеттино оценил игру Мбаппе в матче с "Барселоной"
-
Неймар ярко отреагировал на победу ПСЖ над "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Мбаппе сделал подарок Хабибу после победы в матче Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
Куман прокомментировал разгром "Барселоны" в матче с ПСЖ
-
Гризманн высказался об игре Мбаппе в матче с "Барселоной"
-
"Барселона" пропустила 12 голов в двух последних матчах плей-офф Лиги Чемпионов
-
Месси не нанес ни одного удара с игры в матче с ПСЖ
-
"Арсенал" проведет расследование из-за татуировки Обамеянга
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ
-
Месси повторил достижение легенды "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию
-
Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля
-
"Интер" и "Рома" поборются за аргентинского вратаря
-
1
"Ливерпуль" уверенно обыграл "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов
-
1
ПСЖ уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" может вернуть из ПСЖ своего воспитанника
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4