Почеттино оценил игру Мбаппе в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре нападающего команды Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (4:1).

"На тренировке перед матчем он спросил у меня, сколько раз я побеждал "Барселону" на "Камп Ноу". "Один раз", - сказал я ему. Килиан ответил: "Завтра вы выиграете второй раз". Мбаппе является одним из лучших футболистов в мире, несмотря на свой возраст. Он делает невероятные вещи на поле, но нам не стоит витать в облаках", - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.

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