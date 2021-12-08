Почеттино оценил игру Месси и Мбаппе в матче с "Брюгге"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре нападающих Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (4:1).

"Месси нужно время, да и всей команде нужно прогрессировать. Я рад, что Месси и Мбаппе забили по два гола, им нужно это чувство. В этой команде многие могут пробить пенальти, но это вопрос доверия и ответственности. Думаю, что Месси и Мбаппе сближаются и это сделает их сильнее", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На счету 22-летнего Мбаппе 11 забитых мячей и 14 голевых передач в 22 поединках.

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