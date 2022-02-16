Почеттино оценил игру Месси в матче с "Реалом"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:0).
"Я считаю, что Месси сыграл отлично. Да, он не реализовал пенальти, но это футбол. Если команда сыграла хорошо, то в том числе и потому, что Лео связывал воедино ее элементы", – приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, что 34-летний Месси провел на поле все 90 минут, не отметился результативными действиями и не забил пенальти.
Не пропустите: Месси продлил безголевую серию в матчах против "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" интересовался лидером "РБ Лейпциг" из-за ситуации с Гринвудом
-
"Фиорентина" надеется продать Кокорина в Россию
-
Почеттино оценил игру Месси в матче с "Реалом"
-
Неймар утешил Месси в раздевалке после матча с ПСЖ
-
ЦСКА разгромил испанский клуб в товарищеском матче (видеообзор)
-
Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии"
-
Руководителю ПСЖ грозит наказание за поступок во время матча с "Реалом"
-
В РПЛ отреагировали на информацию о возможном расширении лиги до 18 клубов
-
Хави высказался о роли Дембеле до конца сезона
-
"Вильярреал" будет играть на стадионе "Леванте" с июня по конец года
-
Мане поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ
-
Погба может перейти в другой клуб АПЛ
-
Кроос высказался о Роналду
-
"Барселона" и "Ювентус" по-прежнему заинтересованы в Кулибали
-
"Атлетик" продлил контракт с Дани Гарсией
-
"Зенит" объявил об аренде Нуралы Алипа
-
Лидеры "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду. Возможен конфликт
-
Папу Гомес высказался о своем будущем
-
ПСЖ выкупит Нуну Мендеша
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4