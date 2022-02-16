Почеттино оценил игру Месси в матче с "Реалом"

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:0).

"Я считаю, что Месси сыграл отлично. Да, он не реализовал пенальти, но это футбол. Если команда сыграла хорошо, то в том числе и потому, что Лео связывал воедино ее элементы", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, что 34-летний Месси провел на поле все 90 минут, не отметился результативными действиями и не забил пенальти.

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