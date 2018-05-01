Почеттино оценил результативность Кейна

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Почеттино оценил результативность Кейна
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил игру нападающего команды Харри Кейна

"Кейн много тренируется, чтобы вернуть оптимальную форму. Его 105 голов в 150 матчах Премьер-лиги – это очень достойный результат. Харри продолжает бороться за звание лучшего бомбардира АПЛ. Впрочем самое главное то, что он забивает нужные для команды голы", – приводит слова Почеттино BBC.

В данный момент на счету Кейна 27 голов в АПЛ и он отстает от лидера гонки бомбардиров Мохамеда Салаха на четыре мяча.

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