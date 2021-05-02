Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"
Фото сайт ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о шансах форварда Килиана Мбаппе сыграть в ответном полуфинале против "Манчестер Сити".
Напомним, что футболист восстанавливается после повреждения голени.
"Я оптимистично смотрю на вещи, я спокоен. Думаю, он успеет восстановиться", - приводит слова Почеттино Canal+.
Ответный поединок между ПСЖ и "Сити" пройдет 4 мая в Англии. Первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.
Читайте также: Почеттино прокомментировал возможное продлении контракта с Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"
-
Рибери может перейти в другой итальянский клуб
-
Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства
-
Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"
-
В сети выложили фото новых форм "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд
-
Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда
-
"Локомотив" назвал лучшего футболиста по итогам апреля
-
"Реал" теряет Варана накануне ответной игры с "Челси"
-
Главные новости дня: 1 мая
-
Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи"
-
Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы
-
"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1
-
1
"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"
-
"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А
-
Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии
-
"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ
-
"Рома" согласовала условия контракта с Сарри
-
Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячей
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4