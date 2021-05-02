Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о шансах форварда Килиана Мбаппе сыграть в ответном полуфинале против "Манчестер Сити".

Напомним, что футболист восстанавливается после повреждения голени.

"Я оптимистично смотрю на вещи, я спокоен. Думаю, он успеет восстановиться", - приводит слова Почеттино Canal+.

Ответный поединок между ПСЖ и "Сити" пройдет 4 мая в Англии. Первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

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