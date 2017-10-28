Почеттино: "Очень обидное поражение, мы заслуживали большего"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался после матча десятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
"Это был равный матч. Очень обидное поражение. Шансы забить были и у нас, и у соперника. Мы заслуживали большего. Нам не повезло с пропущенным голом - "Манчестер Юнайтед" забил после нашей ошибки. В подобных матчах важно сохранять спокойствие, но такие ошибки случаются. Нужно поработать над этим и двигаться дальше. Результат уже не изменить. Мы хорошо сдерживали соперника, всё время контролировали ход матча, держали мяч. Действительно, мы создали не так много опасных моментов. В подобных матчах одна ошибка может привести к поражению" - цитирует Почеттино BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"
-
Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лента новостей
-
Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"
-
Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду
-
Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"
-
Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"
-
Соуза основной кандидат на смену Монтеллы
-
Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
-
Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
-
Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"
-
Перес решил не продавать Бэйла
-
"Севилья" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю
-
Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"
-
Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)
-
"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4