Почеттино: "Очень обидное поражение, мы заслуживали большего"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался после матча десятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Это был равный матч. Очень обидное поражение. Шансы забить были и у нас, и у соперника. Мы заслуживали большего. Нам не повезло с пропущенным голом - "Манчестер Юнайтед" забил после нашей ошибки. В подобных матчах важно сохранять спокойствие, но такие ошибки случаются. Нужно поработать над этим и двигаться дальше. Результат уже не изменить. Мы хорошо сдерживали соперника, всё время контролировали ход матча, держали мяч. Действительно, мы создали не так много опасных моментов. В подобных матчах одна ошибка может привести к поражению" - цитирует Почеттино BBC.

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