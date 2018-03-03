Почеттино одержал сотую победу в АПЛ

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Почеттино одержал сотую победу в АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле обыграл "Хаддерсфилд" со счётом 2:0.

Эта победа стала сотой для главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино в рамках Премьер-лиги. Для достижения этого показателя ему потребовалось 197 матчей.

Как соообщает Opta, быстрее Почеттино данной отметки достигали только пять тренеров - Жозе Моуринью (142), Алекс Фергюсон (162), Арсен Венгер (179), Рафаэль Бенитес (181) и Клаудио Раньери (187). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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