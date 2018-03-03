Почеттино одержал сотую победу в АПЛ
В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле обыграл "Хаддерсфилд" со счётом 2:0.
Эта победа стала сотой для главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино в рамках Премьер-лиги. Для достижения этого показателя ему потребовалось 197 матчей.
Как соообщает Opta, быстрее Почеттино данной отметки достигали только пять тренеров - Жозе Моуринью (142), Алекс Фергюсон (162), Арсен Венгер (179), Рафаэль Бенитес (181) и Клаудио Раньери (187). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Эвертон
|29
|34
|11
|Борнмут
|29
|33
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20