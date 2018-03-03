Почеттино одержал сотую победу в АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле обыграл "Хаддерсфилд" со счётом 2:0.

Эта победа стала сотой для главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино в рамках Премьер-лиги. Для достижения этого показателя ему потребовалось 197 матчей.

Как соообщает Opta, быстрее Почеттино данной отметки достигали только пять тренеров - Жозе Моуринью (142), Алекс Фергюсон (162), Арсен Венгер (179), Рафаэль Бенитес (181) и Клаудио Раньери (187). | http://soccernews.ru