Почеттино определил первую трансферную цель для "Ньюкасла"

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готов возглавить "Ньюкасл", но при одном условии.

По информации Marca, аргентинец намерен стать тренером "сорок", если команда будет качественно усилена летом.

Почеттино уже определил для клуба первую трансферную цель - полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который текущий сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.

В составе "ротен" звёздный бразилец забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах. Его рыночная стоимость - 56 миллионов евро.

Напомним, что "Ньюкасл" готов платить Почеттино 21,6 миллионов евро в год.

Не пропустите: Два клуба АПЛ вступили в борьбу за Йовича. | http://soccernews.ru