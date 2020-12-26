Почеттино определил первую трансферную цель для ПСЖ

ПСЖ может купить у "Ювентуса" нападающего Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, трансфер аргентинца - это первое пожелание вероятного будущего главного тренера парижан Маурисио Почеттино.

Рыночная стоимость 27-летнего Дибалы оценивается в 80 миллионов евро.

В четверг СМИ написали об увольнении Томаса Тухеля из ПСЖ, однако клуб до сих пор не подтвердил отставку официально. Почеттино должен сменить немца и заключить трёхлетний контракт.

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