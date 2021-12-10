Почеттино определился с будущим Икарди в ПСЖ

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Почеттино определился с будущим Икарди в ПСЖ

Фото инстаграм Мауро Икарди

Нападающий Мауро Икарди близок к уходу из ПСЖ во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, главный тренер парижан Маурисио Почеттино не рассчитывает на 28-летнего футболиста.

Сам аргентинский форвард также планировал покинуть клуб, но летом 2022 года.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 17 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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