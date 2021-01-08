Почеттино определился с главной трансферной целью ПСЖ на лето

Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что его команда нуждается в усилении атаки.

По информации Canal +, аргентинский специалист хочет летом заполучить нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Почеттино определил подписание своего соотечественника приоритетом клуба на следующее трансферное окно.

Напомним, что контракт 32-летнего Агуэро с "Сити" истекает в июне, поэтому ПСЖ он может достаться бесплатно.

Не пропустите: Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ. | http://soccernews.ru