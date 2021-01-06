Почеттино определился с первым трансфером в ПСЖ
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может перебраться в ПСЖ.
Как сообщает Sky Sports, на трансфере 28-летнего датчанина настаивает новый тренер парижан Маурисио Почеттино. Напомним, что Почеттино и Эриксен знакомы по совместной работе в "Тоттенхэме".
"Интер" не будет препятствовать уходу игрока, так как он не входит в планы Антонио Конте. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.
В этом сезоне Эриксен провел 12 игр, однако результативными действиями не отличился.
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|Монпелье
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Метц
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
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|19
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|28
|23
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|Тулуза
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|13