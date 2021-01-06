Почеттино определился с первым трансфером в ПСЖ

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Почеттино определился с первым трансфером в ПСЖ

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает Sky Sports, на трансфере 28-летнего датчанина настаивает новый тренер парижан Маурисио Почеттино. Напомним, что Почеттино и Эриксен знакомы по совместной работе в "Тоттенхэме".

"Интер" не будет препятствовать уходу игрока, так как он не входит в планы Антонио Конте. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Эриксен провел 12 игр, однако результативными действиями не отличился.

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