Почеттино определился со своей главной трансферной целью

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Почеттино определился со своей главной трансферной цельюГлавный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино определился со своей главной трансферной целью на оставшуюся часть лета.

Как информирует Mirror Sport, наставник "шпор" приоритетным приобретением для своего клуба назвал полузащитника испанской "Сельты" Пап Диопа. Ввиду этого, в оставшееся время до закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" предпримет попытки заполучить 20-летнего хавбека.

Напомним, Орье близок к переходу в "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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