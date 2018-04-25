Почеттино определился со своим ответом "Реалу"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино определился со своим ответом мадридскому "Реалу", который проявляет к нему интерес.

Так, по сведениям Yahoo Sport UK, наставник "шпор" будет готов ответить согласием на возможное предложение королевского клуба ближайшим летом, если тот решит таки расстаться со своим "рулевым" Зинедином Зиданом.

Напомним, "Реал" определился с заменой Зидану. | soccernews.ru