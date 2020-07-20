Почеттино отказал "Монако"
Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино мог возглавить "Монако".
По информации The Athletic, новый спортивный директор французского клуба Пол Митчел вёл переговоры со звёздным тренером, но не смог его убедить принять команду.
В итоге рулевым монегасков стал хорват Нико Ковач, известный по работе в "Баварии".
Что касается Почеттино, то его уволили из "Тоттенхэма" в ноябре прошлого года и с тех пор он никого не тренирует.
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