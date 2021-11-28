Почеттино отреагировал на феерию Месси в матче с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сделал три голевые передачи в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).

"Мы первыми пропустили, но затем сумели разобраться с этим. В целом я доволен игрой ПСЖ. Мы заслуженно одержали победу. Месси является выдающимся игроком. Очень важно, что он сделал три голевые передачи. Его голы это лишь вопрос времени", - приводит слова Почеттино Amazon Prime.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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