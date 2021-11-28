Почеттино отреагировал на феерию Месси в матче с "Сент-Этьеном"

Теги лионель мессипсжмаурисио почеттино

Почеттино отреагировал на феерию Месси в матче с "Сент-Этьеном"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сделал три голевые передачи в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1).

"Мы первыми пропустили, но затем сумели разобраться с этим. В целом я доволен игрой ПСЖ. Мы заслуженно одержали победу. Месси является выдающимся игроком. Очень важно, что он сделал три голевые передачи. Его голы это лишь вопрос времени", - приводит слова Почеттино Amazon Prime.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Неймар получил жуткую травму в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов