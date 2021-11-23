Почеттино отреагировал на слухи об уходе в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино опроверг информацию о том, что он в ближайшее время может покинуть клуб и возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Я счастлив в Париже. Всю свою жизнь я сталкиваюсь со слухами, что в качестве игрока, что в качестве тренера. Но происходящее вокруг не является моей ответственностью", - приводит слова Почеттино RMC Sport.
Ранее сообщалось, что представители Почеттино уже провели переговоры с английским клубом, который недавно остался без тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.
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