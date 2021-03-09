Почеттино ожидает, что матч с "Барселоной" будет непростым
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о том, чего ожидает от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".
"Начало игры покажет, кто что задумал. Это относится к обеим командам. ПСЖ нужно сохранять концентрацию все 90 минут, но мы хотим пройти дальше не просто дотерпев, а выиграв этот матч. Это будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в первой встрече в Испании. Игра потребует максимальной сосредоточенности. Нам необходимо атаковать и побеждать. С таким настроем мы подходим к матчу, это мы сказали сами себе", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - ПСЖ закончился со счетом 1:4. Ответная встреча пройдет завтра, 10 марта, начало — в 23:00 по московскому времени.
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