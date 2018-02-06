Почеттино: "Пенальти в ворота "Ливерпуля"? Арбитр действовал смело и правильно"

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Почеттино: "Пенальти в ворота "Ливерпуля"? Арбитр действовал смело и правильно"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал работу арбитра Джонатана Мосса, который назначил в пользу его команды два спорных пенальти в матче 26-го тура чемпионата Англии.

"Все видели эти эпизоды. Я думаю, что главный арбитр и его помощник поступили правильно. В момент передачи Кейн был в офсайде. Но есть правило, если защитник касается мяча, то положение вне игры не фиксируется. Очевидно, что Ловрен дотронулся до мяча, поэтому Кейн не был в офсайде. Во втором случае ван Дейк сфолил на Ламеле, так что это пенальти. Уверен, что арбитр действовал смело и правильно. Я рад, что он принял эти решения в нашу пользу", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

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