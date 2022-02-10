Почеттино поделился мнением о Кариме Бензема

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде мадридского "Реала" Кариме Бензема, который рискует из-за повреждения пропустить первый матч 1\8 финала Лиги чемпионов как раз против парижан.

"Он потрясающий футболист, который год за годом показывает свой талант в "Реале". Если его не будет, это большая потеря для "Мадрида".

Я бы не сказал, что это пойдет на пользу ПСЖ, но очевидно, что он один из лучших футболистов мира.

Конечно, при анализе будет учитываться, играет Бензема или нет", – сказал аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в 21-м матче, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля.

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