Почеттино поделился мнением о Кариме Бензема
Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде мадридского "Реала" Кариме Бензема, который рискует из-за повреждения пропустить первый матч 1\8 финала Лиги чемпионов как раз против парижан.
"Он потрясающий футболист, который год за годом показывает свой талант в "Реале". Если его не будет, это большая потеря для "Мадрида".
Я бы не сказал, что это пойдет на пользу ПСЖ, но очевидно, что он один из лучших футболистов мира.
Конечно, при анализе будет учитываться, играет Бензема или нет", – сказал аргентинский специалист.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в 21-м матче, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14