Почеттино поделился мнением о Лукасе Моуре

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Почеттино поделился мнением о Лукасе Моуре

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино доволен проделанной работой новичка команды Лукаса Моуры.

"Он прекрасно работает на тренировках, мы рады, что подписали такого игрока. Возможно, он сможет выйти в старте в предстоящем матче Кубка Англии" - приводят слова Почеттино английские СМИ.

Отметим, что 18 февраля "Тоттенхэму" предстоит сыграть против "Рочдейла".

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