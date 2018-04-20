Почеттино поделился мнением о Моуринью

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в преддверии полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" высоко отозвался о наставнике "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Для меня Жозе Моуринью - один из лучших тренеров в мире. Не думаю, что ему нужно кому-то доказывать это. Считаю, что "Манчестер Юнайтед" проводит фантастический сезон. Сейчас "Тоттенхэм" и "МЮ" находятся в похожем положении. Но они лучше нас, потому что набрали больше очков в АПЛ. Нас ожидает трудный матч, у соперника невероятный состав. Но обе команды хотят выйти в финал" - цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" состоится в субботу, 21 апреля, в 19:15 по московскому времени.

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