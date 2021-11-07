Почеттино поделился мнением о победе над "Бордо"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал над "Бордо" со счетом 3:2 в матче 13-го тура Лиги 1.
"Мы доминировали. Мы провели хороший матч, контролировали его ход. Плохо, что мы пропустили на 77-й или 78-й минуте, из-за этого есть горький привкус. Мы пропустили два мяча, и сейчас превалирует сожаление о том, что мы не смогли доминировать с первой и до последней минуты.
У нас многое получалось здорово. Это касается комбинаций, хотя мы могли бы играть и чуть быстрее. В первом тайме мы вели со счетом 2:0, однако допустили ряд технических ошибок в середине поля. Нужно действовать проще, четче, грамотнее переходить из одной фазы игры в другую. Но давайте учитывать, что матч был на выезде и против серьезного соперника", – сказал Почеттино для Canal+.
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