Почеттино поделился мнением о связке Мбаппе с Месси

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Почеттино поделился мнением о связке Мбаппе с Месси

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о связке, которая может образоваться между нападающими Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.

"Мы очень довольны тем, как Месси работал на тренировках на этой неделе. Он проделал отличную работу. Он в состоянии улучшить свою игру.

Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться все сильнее. Это два невероятных игрока", – сказал аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 20 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов. Месси принял участие в 12 матчах, в которых отличился одним забитым голом и тремя результативными передачами.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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