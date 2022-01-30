Почеттино поделился мнением о связке Мбаппе с Месси
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о связке, которая может образоваться между нападающими Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.
"Мы очень довольны тем, как Месси работал на тренировках на этой неделе. Он проделал отличную работу. Он в состоянии улучшить свою игру.
Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться все сильнее. Это два невероятных игрока", – сказал аргентинский специалист.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл в 20 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов. Месси принял участие в 12 матчах, в которых отличился одним забитым голом и тремя результативными передачами.
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