Почеттино поделился мнением о вратарской позиции в ПСЖ

Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о вратарской позиции в парижском клубе.

"Все решения по трансферам принимает клуб, мы просто делимся мнением.

Игроки должны с пониманием относиться к принятым решениям. ПСЖ нужна конкуренция на всех позициях, постоянное развитие, рост. Те игроки, что уже были в клубе, и те, кто только к нам пришел, очень хорошо знают, где находятся.

Сложно, когда нет мастеров, нет хорошей конкуренции и соревновательного духа внутри команды. Когда есть выбор, это идет лишь на пользу. Все понимают, что это за ситуация. Для хорошей работы команды необходима дисциплина.

Нас ждет здоровая борьба. Мы будем выбирать вратаря по справедливости, оценивая, кто из них лучше, кто находится в лучшей форме. Мы будем принимать решения, когда возникнут вопросы", – сказал Почеттино.

Напомним, что основным голкипером ПСЖ в последние два сезона, однако этим летом парижане подписали контракт с Доннаруммой.

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