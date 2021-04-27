Почеттино поделился мыслями перед полуфиналом против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

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Почеттино поделился мыслями перед полуфиналом против "Манчестер Сити" в Лиге ЧемпионовФото: Твиттер @toisports 
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о предстоящем полуфинале Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Нас ждут трудные и очень конкурентные матчи. "Горожане" проводят супер сезон, они регулярно делают это с Пепом. Для нас это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Бернат и Алекс вне игры, остальные готовы выйти на поле. "Манчестер Сити" — одна из лучших команд мира, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с "Баварией", но посмотрим, как сложится игра. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше", — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Сити" состоится в среду, 28 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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