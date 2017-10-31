Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Теги маурисио почеттинототтенхэмреал мадрид

Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Нужно доказать, что мы способны справляться с давлением на этом уровне. Мы играли с "Реалом", "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". Каждый матч был сложным, но нигде мы не были явно слабее соперника. Так же будет и завтра. Совершенно невозможно, играя каждые три дня, подходить к матчам расслабленными и отдохнувшими. Но таковы реалии английского футбола, и играть здесь действительно сложно. Каждый матч - отличная возможность проявить себя, показать всем, чего ты стоишь" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Четыре основных игрока "Реала" не сыграют с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов