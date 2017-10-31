Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Нужно доказать, что мы способны справляться с давлением на этом уровне. Мы играли с "Реалом", "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". Каждый матч был сложным, но нигде мы не были явно слабее соперника. Так же будет и завтра. Совершенно невозможно, играя каждые три дня, подходить к матчам расслабленными и отдохнувшими. Но таковы реалии английского футбола, и играть здесь действительно сложно. Каждый матч - отличная возможность проявить себя, показать всем, чего ты стоишь" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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