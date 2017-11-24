Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Вест Бромвичем"

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Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Вест Бромвичем"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру против "Вест Бромвича".

"После поражения от "Арсенала", нам нужно взять три очка. "Вест Бромвич" играет в агрессивно и мы должны быть к этому готовы. Мы тоже должны сыграть в агрессивный футбол" - приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Вест Бромвичем" состоится завтра в 18:00 по московскому времени.

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