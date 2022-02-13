Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче

Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от мадридского "Реала" в очном матче в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Да, "Реал" иногда обороняется низким блоком, но я не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как "Ренн" и другие команды Лиги 1.

Матчи с "Реалом" будут совсем другими", – сказал аргентинский специалист.

Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля, во вторник. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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