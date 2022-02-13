Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче
Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от мадридского "Реала" в очном матче в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.
"Да, "Реал" иногда обороняется низким блоком, но я не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как "Ренн" и другие команды Лиги 1.
Матчи с "Реалом" будут совсем другими", – сказал аргентинский специалист.
Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля, во вторник. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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Главные новости дня: 12 февраля
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|Валенсия
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14