Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче

Теги маурисио почеттинопсжреал мадрид

Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче

Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от мадридского "Реала" в очном матче в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Да, "Реал" иногда обороняется низким блоком, но я не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как "Ренн" и другие команды Лиги 1.

Матчи с "Реалом" будут совсем другими", – сказал аргентинский специалист.

Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля, во вторник. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: "Атлетико" установил антирекорд по пропущенным голам при Симеоне в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стал известен диагноз Ловрена

Стал известен диагноз Ловрена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов