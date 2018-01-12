Почеттино поделился планами "Тоттенхэма" на зимнее трансферное окно

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Почеттино поделился планами "Тоттенхэма" на зимнее трансферное окно

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Я не берусь утверждать, что новички будут. Если появится вариант кого-то приобрести по приемлемой цене, то мы сделаем это. Если же нет, то нет" - приводят слова Почеттино английские СМИ.

Ранее сообщалось, что "шпоры" интересуются хавбеком "Барселоны" Андре Гомешем.

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